Український ведучий Олександр Педан, який веде шоу "Екси", показав, як розважається на відпочинку в Домініканській Республіці.

Як пише Politeka.net, Олександр Педан - популярний український телеведучий. Зірка знімається в шоу "екси" , а також є верховним суддею проекту " Хто зверху?"з Лесею Нікітюк і Сергієм Притулою. Не забуває артист і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.

У новій публікації Педан показав, як проводить час на Домінікані. На кадрах Олександр був з пальмою, лежав на піску з намальованим хвостом русалки і сидів у дерев'яному кріслі у воді. Кадри вийшли кумедними і цікавими.

"Я НЕ СТРИМАВСЯ

Знаєте, що пафосний відпочинок не для мене, але на таких красивих локаціях, каюсь, зірвався!

Ось вам інста-лакшері-делюкс-спа-резорт-фото (дивіться в каруселі ці шедеври)

Голосуйте в коментарях, яке вам зайшло найбільше?

P. S шукав референси по всій Instagram)", - написав Педан.

Фанати поставили тисячі лайків і написали коментарі:

"Ось це фотосесія", " які Класні фотки! Супер! Гарного відпочинку!", "Пальмова спина - топ"," дуже позитивно", " Олександр, які чудові фото! Відмінного відпочинку! П. С. як круто ви примудряєтеся сфоткатися без туристів на задньому плані".

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