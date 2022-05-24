Как пишет Politeka.net, Юрий Горбунов - успешный украинский телеведущий. Звезда активно ведет блог в Инстаграм, где сейчас поддерживает украинцев и осветляет войну. А в этот раз Юрий решил вспомнить о 24 февраля, первом дне полномасштабного вторжения в Украину.

"Ровно три месяца ужасной, коварной, жестокой войны! До сих пор не могу привыкнуть, что это произошло! До сих пор не могу детям объяснить почему изменилась наша жизнь и за что это нам! Вспоминаю первый день войны, когда за окном прилетели первые ракеты, а телефон в 5 утра уже был переполнен сообщениями – началась война! Нас бомбят! Думалось что это через несколько дней кончится! Возможно, через неделю! Сегодня мы не загадываем, когда закончится война. Но мы точно знаем, что Победа будет за нами! Никакого сомнения! Цена только к сожалению, очень высокая! Но до сих пор есть какое-то странное ощущение, когда проснувшись утром берешь в руки телефон. Какие у вас первые мысли утром?", - написал Юрий.

Фанаты, включая Потапа и Надю Мейхер, поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Победа за нами", "Первая мысль: путин сдох, а я сплю и не знаю! Война окончилась", "Сильно для Украины благослови бог".

Напомним, Горбунов заметил интересную особенность снимков в День вышиванки

А еще Politeka сообщала, что Горбунов заставил украинцев плакать, показав кадры с бойцами ВСУ на границе с рф

Также Politeka писала, что Катя Осадчая удивила видом без косметики, неожиданный кадр



