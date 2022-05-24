Як пише Politeka.net, Леся Нікітюк - відома українська телеведуча і зірка "Нового каналу". Артистка з початку війни підтримує українців і активно розповідає про події в своєму Instagram. А цього разу Леся вирішила поділиться історією, яка трапилася з нею.

"Побачила моя мама у сусідів, як цвітуть деревовидні півонії і каже: "Леся, потрібно терміново нам такий". Я ж для мами все... Приїжджаємо на ринок, я знаходжу такий кущ, кажу: "скільки коштує?". Думаю, будь-які гроші, бо для мами нічого не шкода. Думаю, навіть якщо 800 гривень, навіть якщо тисячу... Віддавши. А він мені каже: "Ось цей такий великий, щоб відразу садити і щоб він вже цвів на наступний рік... 200 гривень". Я на тому щастя скупила всі ті кущі, все паростки у того дядька, тримаю їх в руках. Підбігає до мене жіночка, каже: "Ой, я такий кущ хотіла, скільки коштує?". Я кажу: "Та я вже купила...". "Так, ну то щоб він у вас не взявся" (відповіла жінка Лесі, - прим. ред.). Шановна і дорога жіночка. Дивіться, кущ взявся, у мене до вас таке питання, ви можете прокляти мене, щоб я заміж не вийшла?".

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