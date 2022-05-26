Как пишет Politeka.net, Ксения Мишина - известная украинская актриса, которая победила несколько лет назад на "Танцях з зірками", участвовала в шоу "Холостячка" и судила проект "Україна має талант". Не забывает Ксения и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным, а в этот раз поделилась кадрами, на которых показала сына Платона.
"Такой стесняшка :)) не любит, когда я его снимаю...", - написала Ксения.
"Вот он, смотрите, сидит. Привет, сладенький. Расскажи мне, как сегодня в школе? Стесняха мой", - сказала Ксения.
Сын сказал только одно слово на камеру, отвечая на поставленный вопрос мамы: "Нормально".
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Напомним, "Холостячка" Мишина наглядно показала, за что борются украинцы
Также Politeka сообщала, что "Холостячка" Ксения Мишина призналась, как воспитывает сына после начала войны
А еще Politeka писала, что "Холостячка" Мишина раскрыла свои переживания за маленького сына