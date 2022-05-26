Популярная украинская блогерша и певица Анна Тринчер, которая также снималась в нескольких фильмах и сериалах, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звездная красотка решила показать горячую фотосессию в нижнем белье, которую, видимо, сделала после пластической операции, но до того, как началась война.

На фотографиях Анна примерила три комплекта белья, и все они разные по цвету и фасону. Однако, на идеальной фигуре красотки все наряды смотрятся просто потрясающе, особенно учитывая увеличенную грудь. Волосы певицы распущены и красиво уложены, а на ее лице легкий макияж.

В подписи к фотографиям Тринчер написала: "Что-то из прошлой жизни. Мое любимое белье. Уже 4 года с ними. Комфорт, качество, а главное сделано в Украине для самых красивых девушек". Поклонники тут же засыпали звезду комплиментами: "Богиня", "Фигура просто отпад", "Какая красивая", "Подросла девочка", "Шикарная", "Боже, как красива эта женщина", "Невероятная".

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