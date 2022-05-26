Маша Ефросинина рассказала, что помогает ей держаться во время войны.

Как пишет Politeka.net, известная ведущая поделилась новым постом в своем Инстаграм. 25 мая Ефросинина отмечала день рождения. Знаменитость призналась, что в этот раз загадала желание не только для себя, но и для всех украинцев.

«Сегодня, в свой день рождения, я загадала, чтобы все украинцы достойно прошли испытание агрессией и ненавистью, которые породила в нас война! Для меня быть украинкой- это быть сильной, свободолюбивой и преданной своему народу и своему делу!», - рассказала ведущая.

Она призналась, что надеется, что люди не дадут отчаянию и боли от постоянных трагедий «задушить» в них любовь и уважение друг к другу.

Ефросинина также призналась, что ей помогает держаться в это тяжелое время.

«Меня спасает возможность помогать и мечтать о том, как я продолжу это делать после нашей победы!», - рассказала ведущая.

Она добавила, что запустила проект для психологической реабилитации женщин и детей, пострадавших от войны

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