Как пишет Politeka.net, известная ведущая поделилась новым постом в своем Инстаграм. 25 мая Ефросинина отмечала день рождения. Знаменитость призналась, что в этот раз загадала желание не только для себя, но и для всех украинцев.
«Сегодня, в свой день рождения, я загадала, чтобы все украинцы достойно прошли испытание агрессией и ненавистью, которые породила в нас война! Для меня быть украинкой- это быть сильной, свободолюбивой и преданной своему народу и своему делу!», - рассказала ведущая.
Она призналась, что надеется, что люди не дадут отчаянию и боли от постоянных трагедий «задушить» в них любовь и уважение друг к другу.
Ефросинина также призналась, что ей помогает держаться в это тяжелое время.
ВСУ сорвали план врага и освободили важный населенный пункт: "Россияне пытались..."
Генерал раскрыл, кто в рф борется за статус преемника путина: "Встречались не с кем-нибудь, а именно с..."
Оккупанты поменяли планы относительно масштабного окружения ВСУ: чего хотят добиться войска рф
«Мы подтверждаем эту информацию»: глава украинской разведки назвал диагноз путина
Уже не до 2035-го: Арестович "обновил" свой прогноз по срокам войны
«Меня спасает возможность помогать и мечтать о том, как я продолжу это делать после нашей победы!», - рассказала ведущая.
Она добавила, что запустила проект для психологической реабилитации женщин и детей, пострадавших от войны
Напомним, кума Дзидзьо Цибульская дала важный совет украинцам.
Как сообщала Politeka, 17-летняя дочь Оли Поляковой рассказала, что нужно человеку.
Также Politeka писала, что Каминская из "НеАнгелов" показала, как с ней разговаривает дочь.