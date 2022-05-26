Избранница "Холостяка" Михаила Заливако Анна Богдан, которая находится в Великобритании, рассказала, что нужно знать украинцам об этой стране, кто туда поедет прятаться от войны.

Как пишет Politeka.net, Анна Богдан - участница проекта "Холостяк" с Михаилом Заливако. Девушка победила в проекте и пара продолжает строить отношения. Сейчас Анна в Великобритании и решила украинцам в Инстаграм рассказать, что нужно знать об этой стране.

"К сожалению из-за того, что в Украине война, очень многие были вынуждены уехать и покинуть свои дома. Сейчас большое количество переселенцев и украинцы ищут убежища и защиты в другой стране. Сегодня хочу написать о Великобритании и как она помогает украинцам. Поэтому оставлю эту информацию здесь, может, кому-то она будет полезна", - написала Анна у своем блоге и рассказала все подробности.

Фанаты поставили почти 2 тысячи лайков и написали комментарии:

"А как же Миша? Он с вами уехал?", "А где Миша? Его аккаунт не нахожу", "Благодарю за информацию!".

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