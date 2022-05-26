Как пишет Politeka.net, Злата Огневич - успешная украинская певица, которая занимала третье место на "Евровидении". После этого звезда участвовала в шоу "Маска", где была в образе Солнца, а в прошлом году решила попробовать найти свою любовь на проекте "Холостячка". Звезда там выбрала победителем Андрея Задворного, но пара очень быстро после проекта разошлась. Не забывает Злата и об Инстаграм, где в этот раз поделилась сторис, рассказав о ностальгии.
"Сегодня приехала в Одессу и знаете что? У меня этот город ассоциируется исключительно с "Холостячкой". Такая ностальгия, вспоминала наши свидания, романтику, всю эту красоту и мне кажется, что все это какая-то нереальность. Как-то было не со мной. Вы пересматриваете "Холостячку"? Интересно", - сказала Огневич.
Напомним, "Холостячка" Огневич призвала украинцев к решительным действиям
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А еще Politeka сообщала, что "Холостячка" Огневич устроила горячую тренировку в спортзале
Также Politeka писала, что "Холостячка" Огневич поразила кадрами со своего выступления для помощи ВСУ