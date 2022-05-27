Певица Настя Каменских наглядно показала, как относится к своему запрету посещать россию на протяжении 50 лет.

Как пишет Politeka.net, Настя Каменских - известная украинская певица. Звезда, как и другие артисты, поддерживают Украину в борьбе с Россией. Как оказалось, теперь Насте запрещено посещать россию на протяжении 50 лет. Каменских наглядно показала, как отреагировала на это событие.

На кадрах Настя показала кадры "Ожидание и реальность". Сначала Каменских плакала, а после этого уже показала, как на самом деле.

"Боже, мне так приятно", - сказала певица.

Фанаты поставили почти 50 тысяч лайков и написали комментарии:

"Туда никто не собирается. Слава Украине", "Ты лучшая. Помни, пожалуйста", "А смысл этого ограничения на 50 лет? И так не у кого нет желания туда ехать, даже через 100 лет туда вряд ли кто-то приедет", "Посмотрим, когда деньги ваши закончатся, как будите плакать....", "Ну да, что же тогда они с России не вылазили раньше?)", "Настя приезжай в Казахстан. Мы тебя любим".

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