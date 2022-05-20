Как сообщает Politeka.net, украинская певица Настя Каменских призналась, что после начала войны испытывает огромную эмоциональную нагрузку и не может найти в себе силы даже нормально поспать. Об этом она рассказала в интервью "Зірковому шляху" и расплакалась.

"У меня очень плохой сон, я очень нервничаю. Ко мне вернулись панические атаки, которые появились после перенесенной короны. Я очень много плачу, волнуюсь, переживаю. Поднимаю глаза в небо и говорю: "Боже, останови это, ну не может это быть так долго". Это горе, которое просто живет с тобой", - сказала Настя Каменских.

Она добавила, что все становится хуже, когда включает новости и видит, что происходит в Украине. Певица пояснила - единственное, что ее как-то успокаивает, это планы о том, что она может сделать для Украины.

Некоторые украинцы не поверили в ее искренность и посчитали, что слезы Насти фальшивые: "Не нужны фальшивые слезы и неискренние слова", "Она слабый пример патриотизма", "Как легко быть патриотом, сбежав за границу", "Интересно что именно Настя пережила сидячие за границей с первых дней войны", "Плохая актриса. И очень неискренняя".

Напомним, Каменских оправдала переезд в Испанию с Потапом и получила "ответочку" украинцев.

Как писала Politeka, Каменских раскрыла, как Потап оказался в Испании, пока в Украине война.

Также Politeka писала, что Каменских заклевали после новой патриотической песни.