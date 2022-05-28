Ведущий шоу "Маска" Владимир Остапчук показал себя и рассказал, почему супруга не спала ночью.

Как пишет Politeka.net, Владимир Остапчук - известный украинский телеведущий и звезда шоу "Маска". Знаменитость, как и другие звезды поддерживает Украину в войне и вступил в ряды теробороны, а жена Кристина занимается гуманитарной помощью. Не забывает Владимир и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

В этот раз Остапчук показался топлес, сделав селфи.

"Уже 10 утра. Кристинка спит, ибо вчера с подружками прочитали, что с Беларуси с утра будет готовиться нападение. Перепугались, не спали с трех ночи, переписывались с подружками - и еще и расстройство желудка из-за этого. Девчата", - написал Остапчук.

После этого Владимир показал супругу, которая лежала в кровати рядом с ним и спала.

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