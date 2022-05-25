Как пишет Politeka.net, Оля Цибульская - известная украинская певица. Также звезда вела одну из утренних передач на музыкальном канале вместе с Виталием Козловским. Не забывает Оля и об Инстаграм, где в этот раз поделилась селфи, показав свою красоту.
На кадрах Оля была в кофточке и платочке. Звезда снимала сама себя, хвастаясь видом.
"От дурное", - написала Оля в кадрах.
"В этом сторис нет никакого эмоциональной нагрузки, просто хотела... То в последние дни вы меня видите как чмо в сторис... А я бываю и ничего. Просто писали интервью и пришлось нарисовать. Так что вот, красота вам", - сказала Цибульская на сторис.
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