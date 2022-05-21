Как пишет Politeka.net, Анна Саливанчук - успешная украинская актриса и супруга продюсера "Квартал 95" Александра Божкова. У звезды есть два ребенка - Глеб и Никита. Не забывает Саливанчук и об Инстаграм, где делится с фанатами многим интересным, а в этот раз решила ответить на вопросы фанатов.

"Глеба забывали забирать из садика?", - спросил фанат.

"Было", - честно призналась Саливанчук.

"Было возможно когда-то такое, что когда вы сидели на диете и не удержались?", - спросил еще один фанат.

"Было", - призналась Анна и добавила фото с надписью "Осторожно, миссис Верунчик".

"Было ли такое, что вы забывали слова во время съемок "Одного разу під Полтавою", - спросил еще один фанат.

"Было", - написала Саливанчук в ответе.

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