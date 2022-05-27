Популярная украинская телеведущая и актриса Лилия Ребрик часто радует поклонников вдохновляющими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз телезвезда выложила милое фото со старшей дочкой и рассказала о празднике последнего звонка, и как побывала в родной школе.

На фотографии звездная мама с подросшей дочкой запечатлены на прогулке. Они обе примеряли патриотические сине-желтые наряды, и выглядят очень стильно. Внимание привлекают одинаковые сумочки у мамы и дочки – у одной голубая, у второй желтая.

В подписи к фотографии Ребрик рассказала, что в этом году праздник Последнего звонка омрачен войной, однако она просит украинцев не терять надежду и строить планы на лето и на жизнь. Также Лилия поделилась, что побывала в родной школе в Черновцах.

"Сегодня я была в своей школе – в лицее №10 в Черновцах (смотрите сторис). В коридорах, где всегда было шумно, теперь тишина. Только учителя. Такая ностальгия. Такая грусть и в то же время такая радость – увидеть их. Для меня праздник последнего звонка каждый год был каким-то особенным – безразлично, какой класс заканчивает ребенок. Меня всегда переполняло чувство расцветшей весны, надежды на светлое будущее, планы на лето, мечты на жизнь... В этом году все это у нас украли. Но так хочется сказать: не теряйте надежды на будущее, стройте планы на лето, мечтайте о жизни, пусть цветет весна! У нас это будет! Обязательно! Только теперь – эмоциональнее, крепче и с осознанием: какой тяжелой ценой это все далось", - написала телеведущая.

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