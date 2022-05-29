Как пишет Politeka.net, Надя Дорофеева - известная украинская певица. Звезда, как и другие коллеги по цеху, поддерживает Украину. И на страничке "ЖВЛ" в Инстаграм опубликовали подборку украинских звезд, которые в своих нарядах использовали национальную символику.

Среди звезд можно увидеть Полякову, Каменских, Дорофееву, Джамалу, Кухар и Денисенко.

"Украина не только в сердце наших звезд, но и в наряде.

Мы собрали для тебя подборку патриотических образов артистов. Листай карусель, смотри и пиши, чья одежда тебе больше нравится", - написано было в публикации.

Фанаты сразу начали обсуждать Дорофееву в комментариях:

"Дорофеева, имейте совесть", "Я тоже зашла о Надежде почитать", "Надя забыла юбочку одеть, спешила, наверное", "Дорофеева хотя бы сейчас не в трусах ходила бы", "А у Дорофеевой какой-то очень странный патриотический стиль одежды".

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