Как пишет Politeka.net, Надя Дорофеева - известная украинская певица. Звезда, как и другие коллеги по цеху, поддерживает Украину. И на страничке "ЖВЛ" в Инстаграм опубликовали подборку украинских звезд, которые в своих нарядах использовали национальную символику.
Среди звезд можно увидеть Полякову, Каменских, Дорофееву, Джамалу, Кухар и Денисенко.
"Украина не только в сердце наших звезд, но и в наряде.
Мы собрали для тебя подборку патриотических образов артистов. Листай карусель, смотри и пиши, чья одежда тебе больше нравится", - написано было в публикации.
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Фанаты сразу начали обсуждать Дорофееву в комментариях:
"Дорофеева, имейте совесть", "Я тоже зашла о Надежде почитать", "Надя забыла юбочку одеть, спешила, наверное", "Дорофеева хотя бы сейчас не в трусах ходила бы", "А у Дорофеевой какой-то очень странный патриотический стиль одежды".
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