Как пишет Politeka.net, Владимир Остапчук - известный украинский артист и ведущий шоу "Маска". Звезда после 24 февраля отправился защищать Украину, вступив в тероборону, а жена занялась благотворительностью. Сейчас супруги снова вместе, ведь жена вернулась обратно в Киев из Ужгорода. Не забывает Владимир и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

На новых сторис Владимир решил рассказать, что он изучил из-за войны мы все наконец-то идеально выучили географию Украины. Потому что если бы раньше сказали: "Вова, а где Попаснянский район". Я такой: "Ну, наверное, Черновицкая область". А сейчас я знаю, что Лиман есть в Харьковской, Луганской и Донецкой областях. И это разные Лиманы", - сказал Остапчук.

"Из-за войны мы наконец-то выучили географию Украины. Учительница географии может мной гордиться", - написал Владимир.

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