Известный украинский исполнитель Александр Положинский рассказал о том, как отмечает день рождения на фронте.

Экс-лидер группы «Тартак» поделился в своем Инстаграм новым постом по случаю своего юбилея. 28 мая исполнителю исполнилось 50 лет.

«Мне 50. И я – солдат ВСУ, стрелок 47-го отдельного батальона. У меня есть форма и автомат. У меня есть командиры и товарищи по оружию. У меня есть много новых обязанностей и немного меньше прежних прав. Пока я не очень хороший солдат, но каждый день я стараюсь стать лучше. И стану. Может быть, даже офицером. Когда-то. Как мечтал когда-то», - написал Положинский.

Он отметил, что уже прожитые 50 лет были для него насыщенными, яркими и плодотворными. Певец пожелал самому себе, чтобы и следующие были не хуже.

«Празднование будет совсем не таким, какого мне хотелось и когда-то планировалось. Но это не главное. Главное – Победа и Мир после нее», - написал Положинский.

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