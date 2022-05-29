Как пишет Politeka.net, Владимир Остапчук - известный украинский телеведущий и звезда шоу "Маска". В 2020 году знаменитость женился на красотке Кристине и пара этой осенью отметит вторую годовщину. Сейчас Владимир защищает Украину, вступив в тероборону, а супруга занялась благотворительностью. Не забывает знаменитость и о социальных сетях, активно делясь с украинцами новым контентом.

Так, звезда решил показать, как проведал маму, которая накормила его борщом.

"Фоткаю мамин борщ", - написал Остапчук на кадрах.

После этого Владимир похвастался фиалками мамы.

"У мамы свой медиаплан", - отметил звезда.

"Мама попросила сфоткать ее фиалки. Ма, ну красиво", - отметил Владимир, сказав голосом, пока снимал цветы.

Напомним, Остапчук оконфузился прямо на съемках, появилось видео

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