Ксенія показала без прикрас, як треба правильно займатися не тільки на самоті.

Популярна українська актриса Ксенія Мішина, яка була героїнею першого сезону шоу" Холостячка " зараз знаходиться закордоном через зйомки в новому серіалі. Ксенія вирішила показати, як вона зазвичай готується до своїх духовних практик і що їй допомагає бути у формі, при цьому мова не тільки про спорт.

За словами артистки, вона довгий час не могла прийти в себе і не наважувалася займатися так, як раніше. Проте, медитації вона не пропускає і вже два роки два рази на день вони допомагають їй налаштуватися на потрібний лад:

"Друзі, зберігаю ефір! Розвивайтеся, медитуйте» - пише Мішина.

У мережі відповідають: "LOVE YOU so much😍 🍏 🌺; чути добре; спасибі за дуже корисні відомості! ❤ поздрав; поздрав вітаю!!💕 Київ чудовий 😍; дякую Дякую❤️; Привіт, де Елерт😍; найкраща !!!; Українська взагалі 🔥; дякую вам 👏 що розповіли як правильно це робити. Давно хотіла навчитися 😍" »

Сама Мішина не забуває про себе, тому в Instagram показала, як дивиться за собою і приводить фігуру в порядок.

"Після вчорашніх суперечок і діалогів в мережі сил вже зовсім немає. Нікуди без медитацій, основна частина життя, і пам'ятайте-правильно дихати животом. Ви ж знаєте, що велика кількість стресу, а саме гормону кортизолу, осідаючи в тілі, призводить до набряків, зайвої ваги, підвищує апетит і призводить до депресивних станів», - ділиться Мішина.

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