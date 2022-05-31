Как рассказала в Инстаграм известная рэперша Alyona Alyona, планы многих артистов были разрушены два года назад из-за пандемии.
«Так сложилось, что из-за коронавируса все концерты с 2020 года, которые были запланированы у большинства из нас, либо отменились, либо перенеслись. Лично я была приглашена на очень много разных европейских фестивалей летом, и даже в 2021 году локдаун все равно продолжался и все эти фестивали перенеслись на лето 2022 года.», - рассказала певица.
Она призналась, что этой весной ей самой пришлось отказываться от выступлений, так как она была не готова.
«Часть выступлений весной я отменила из-за того, что не была готова идти на сцену, но сейчас точно знаю зачем я буду туда идти! У меня есть что сказать людям и всей международной аудитории европейских фестивалей, и всем украинцам, которые будут там!», - заявила Alyona Alyona.
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Она добавила, что на концертах планирует собирать деньги на нужды Украины.
Напомним, Никитюк заговорила об уколах в губы, жестко ответив украинцам.
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