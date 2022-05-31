Как пишет Politeka.net, Владимир Остапчук - известный украинский телеведущий. Звезда после начала войны пошел защищать Украину, но не перестает вести и блог в Инстаграм, где в этот раз поделился интересным видео. А в этот раз Владимир показал, как россияне прячутся в Польше.

Как можно заметить, один из россиян заклеил часть номера, где был флаг и наклеил огромный украинский флаг. Только в отличии от украинских номеров, где области обозначены латинскими буквами, на российских регион обозначен цифрами. 799, который был на авто из видео - это город москва.

"Все видел, а такого не видел", - написал Владимир.

Фанаты посмотрели ролик тысячи раз и написали комментарии:

"Так что люди могут ум имеют, в отличие от корней своих…", "В Германии тоже такое есть, видимо боятся чтобы не сожгли порой)))", "Владимир, у нас Риге с машинами на ru номерах делают так же", "Конечно гордость распирает от того, что они понимают, кто есть кто...".

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