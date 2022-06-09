Известная певица и актриса Дженнифер Лопес в свои 52 года способна изумить моложавой и аккуратной внешностью. Артистка выглядит значительно свежее своих лет и кажрый раз подчеркивает формы на сцене без малейшей скромности.

А вот на свиданиях артистка вместе с Беном Аффлеком ведет себя весьма естественно и не скрывает - ей нравится выглядеть просто вне камер. Как можно заметить, недавно она прогуливалась с Аффлеком и родственниками по городу, но впечатлила видом без прикрас.

«Любовное племя❤️; омг, старшая дочь Бена выше Джен? ❤; Самый сладкий! 😍❤️; Это прекрасно с семьей; Классные🔥; Какая красивая семья. Я уже вижу, как Джо и Бен с их внуками будут делать покупки в будущем 😍; Ты гуляешь со своим папой?; Видно, что Бен хочет чувствовать свою дочь как семью, но мальчик Джло ходит один со своим мобильным телефоном» - пишут в сети.

Ранее артистка появилась в оригинальном наряде на церемонии вручения премии MTV Movie & TV Awards. Кадры с мероприятия Лопес представила в Инстаграм, чем сразу и привлекла внимание к себе.

Лопес выбрала черное облегающее платье с вырезами на груди и бедрах бренда MÔNOT и кожаный корсет на молнии, который делал и без того стройную звезду еще тоньше.