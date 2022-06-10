Известная певица рассказала о концертах в Европе, где будет собирать деньги для украинских врачей.

Популярная украинская певица Злата Огневич, которая недавно вернулась из Америки, уже анонсировала тур по европейских городах. В своем Instagram певица рассказала о большом проекте "Life will win", который объединил многих украинских звезд и "Квартал 95". В рамках проекта, украинские артисты поедут в тур по Европе с благотворительными концертами, где будут собирать деньги на специальное медицинское оборудование для украинских врачей.

На своей странице Злата опубликовала афишу со своим фото, а в подписи к ней рассказала о проекте.

"Вместе с @kvartal95official и украинскими артистами мы начинаем большой благотворительный тур по Европе "Life will win". И его начало состоится в символическом городе – Варшаве. Польша является настоящим другом Украины — мы очень ценим и спасибо за их поддержку! Я с нетерпением жду встреч с вами на всех центральных площадях Польши, Чехии, Австрии, Венгрии, Германии, Румынии, Испании, Италии, Португалии.

Все собранные средства через платформу @united24.gov.ua пойдут на закупку медицинского оборудования для украинских больниц, в том числе рентген-прозрачных операционных столов. Это медицинское оборудование позволит проводить операции по удалению обломков и фиксации костей (одна из самых распространенных и сложных процедур во время войны) – под визуальным контролем наших медиков. Планируется собрать сумму, которой хватит на покупку 5 таких столов. Приблизительная стоимость за единицу составляет 100 000$", - написала Огневич.

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