Как пишет Politeka.net, Анна Саливанчук - известная украинская актриса театра и кино. Звезда замужем за продюсером "Квартал 95" Александром Божковым. Пара воспитывает двоих сыновей - Глеба и Никиту, который появился меньше двух лет назад. Не забывает Саливанчук и об Инстаграм,. где в этот раз решила поболтать с фанатами.
"Правда-ложь?", - предложила Анна задавать вопросы.
"Были ссоры с мужем так, чтобы вы его бросали?", - спросил фанат.
"Я думаю, что ссоры с мужем бывают у каждого каждый день. Мы итальянская семья, мы очень часто ругаемся, я каждый вечер говорю - все, разводимся! И потом снова миримся", - рассказала Анна.
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"Правда, что вы хотите третьего мальчика?", - спрросил еще один фанат.
"Враннье", - лаконично ответила Анна и показала фото со своей беременности.
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