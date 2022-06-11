Жена продюсера "Квартал 95" Александра Божкова актриса Анна Саливанчук разоткровенничалась о ссорах с мужем, поделившись постом в своем блоге.

Как пишет Politeka.net, Анна Саливанчук - известная украинская актриса театра и кино. Звезда замужем за продюсером "Квартал 95" Александром Божковым. Пара воспитывает двоих сыновей - Глеба и Никиту, который появился меньше двух лет назад. Не забывает Саливанчук и об Инстаграм,. где в этот раз решила поболтать с фанатами.

"Правда-ложь?", - предложила Анна задавать вопросы.

"Были ссоры с мужем так, чтобы вы его бросали?", - спросил фанат.

"Я думаю, что ссоры с мужем бывают у каждого каждый день. Мы итальянская семья, мы очень часто ругаемся, я каждый вечер говорю - все, разводимся! И потом снова миримся", - рассказала Анна.

"Правда, что вы хотите третьего мальчика?", - спрросил еще один фанат.

"Враннье", - лаконично ответила Анна и показала фото со своей беременности.

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