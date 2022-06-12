На своей странице в Instagram артист показал, как сейчас приходится выкручиваться отдыхающим в городе.
Так, прямо на побережье военные соорудили укрытие из мешков с песком, а местные его уже "освоили", кто-то постелил там полотенце и загорает в купальнике.
"Разве кто-то сможет нас победить ? Фото из Одессы 😁", - написал Пономарев под фотографией.
Поклонники в комментариях смеются и соглашаются с тем, что украинцы непобедимы:
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"Извините, у меня первая мысль была, что это вы";
"О..... И правильно, несокрушимая Украина";
"Украинцев никогда не победить. Все будет Украина";
"И ко всему украинцы приспособятся";
"Реально смешно, наши люди найдут выход из любой ситуации";
Напомним, победитель "Голос країни" Лазановский восхитил исполнением "Ой, у лузі червона калина".
Как сообщала Politeka, "Мастер шеф" Евгений Клопотенко показал, как изменилась его внешность: "украинизация пройдена успешно".
Также Politeka писала, что Екатерина Кухар из "Танців з зірками" уехала в Америку и резко обратилась к украинцам.