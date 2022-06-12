Украинский певец Александр Пономарев поделился забавным снимком с одного из одесских пляжей.

На своей странице в Instagram артист показал, как сейчас приходится выкручиваться отдыхающим в городе.

Так, прямо на побережье военные соорудили укрытие из мешков с песком, а местные его уже "освоили", кто-то постелил там полотенце и загорает в купальнике.

"Разве кто-то сможет нас победить ? Фото из Одессы 😁", - написал Пономарев под фотографией.

Поклонники в комментариях смеются и соглашаются с тем, что украинцы непобедимы:

"Извините, у меня первая мысль была, что это вы";

"О..... И правильно, несокрушимая Украина";

"Украинцев никогда не победить. Все будет Украина";

"И ко всему украинцы приспособятся";

"Реально смешно, наши люди найдут выход из любой ситуации";

"Спряталась от оккупантов 😂".

Александр Пономарев также показал интересное видео из другого уголка Украины - в Харькове владелец сгоревшей шашлычной не падает духом и на фоне развалин устроил пир для компании ребят.

Напомним, победитель "Голос країни" Лазановский восхитил исполнением "Ой, у лузі червона калина".

Как сообщала Politeka, "Мастер шеф" Евгений Клопотенко показал, как изменилась его внешность: "украинизация пройдена успешно".

Также Politeka писала, что Екатерина Кухар из "Танців з зірками" уехала в Америку и резко обратилась к украинцам.