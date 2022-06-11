Как пишет Politeka.net, Оля Цибульская - известная украинская певица и телеведущая. Звезда также является кумой солиста группы Дзидзьо Михаила Хомы и даже оказалась в центре скандала с его разводом, ведь было подозрение, что у пары роман. У Оли есть семилетний сын от мужа, с которым Цибульская уже 21 год. Не забывает звезда и об Инстаграм, где делится всем интересным.

А в этот раз решила Оля показать забавные кадры, где примерила роскошные усы. После этого Цибульская продемонстрировала сына, который тоже был с аналогичной растительностью на лице. Малыш в этот момент смотрел что-то в планшете.

А до этого Оля показала, как у нее началось утро. Звезда продемонстрировала завтрак, который ждал ее с Нестором.

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