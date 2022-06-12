Юная блогерка и начинающая певица Маша Полякова, 17-летняя дочь Оли Поляковой, похвасталась достижением, опубликовав новый пост в своем блоге.

Как пишет Politeka.net, Маша Полякова - дочь успешной украинской певицы Оли Поляковой. 17-летний подросток уже пошла по стопам мамы и организовала молодежную панк-рок группу, где стала солисткой. Также Маша активно ведет блоги в социальных сетях, где за ней следят сотни тысяч украинцев. Не забывает Маша и об Инстаграм, где в этот раз решила поделится своим достижением.

"Только что сдала IELTS", - написала девушка.

Также Полякова добавила фото в стильных очках, где сидела в автомобиле. Маша показала язык, позируя для селфи.

Стоит отметить, что IELTS - это международный тест на знание английского языка.

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