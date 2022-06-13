Как пишет Politeka.net, Эктор Хименес-Браво - известный украинский и канадский ресторатор с колумбийскими корнями. Звезда с начала войны был за пределами границы, но не так давно вернулся в Украину. Сейчас Эктор активно учится работать с оружием, но не забывает делится вкусными рецептами. А в этот раз Хименес-Браво рассказал, как приготовить крок-месье.

"Рецепт крок-месье

Ингредиенты:

• Тостовой хлеб – 2 ломтика

• Моцарелла – 300 грамм

• Ветчина – 50 грамм

• Масло сливочное – 30 грамм

• Мука – 20 грамм

• Молоко – 100 мл

• Соль и перец

• Зелень на декор

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Приятного тебе аппетита", - написал Эктор.

Фанаты посмотрели ролик тысячи раз и написали комментарии:

"Приятного вам, эктор", "Так просто и вкусно", "спасибо, Эктор, за рецепт, обязательно нужно попробовать", "Неплохой такой "завтрак" с 300 граммами сыра, точно на "мосье" рассчитан, потому что мадам столько у себя утром не запихнет".

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