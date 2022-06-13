Как пишет Politeka.net, Илона Гвоздева - известная украинская танцовщица и победительница проекта "Танці з зірками". Также знаменитость была приглашенным судьей проекта, а еще Илону приглашали быть хореографом-постановщиком в грузинские "Танці з зірками". После начала войны Илона с детьми отправилась в Италию, но уже успела вернуться в Украину. Не забывает Гвоздева и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.
"Моя первая запеканка из сыра. Я и пироги дело несовместимое. Пока не появились дети", - написала Гвоздева.
"Как думаете, выйдет?", - спросила Гвоздева и добавила варианты ответа "Да" и "Первая, всегда неудачная".
После этого звезда показала результат.
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"Ну, что же... Вышла вот такая красота. Мне кажется, немножко я передержала. Но, надеюсь, это очень вкусно", - сказала Илона.
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