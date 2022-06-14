Как пишет Politeka.net, Евгений Кот - известный украинский танцор и победитель шоу "Танці з зірками", где был в паре с Ксенией Мишиной. А в прошлом году звезду позвали судить проект "Україна має талант", где был снова с Ксенией Мишиной и к ним присоединился телеведущий Сергей Притула. Евгений женат на красотке Натальи Татаринцевой, которая является четырехкратной чемпионкой мира по танцам. Не забывает танцор и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

На новых кадрах Евгений решил показать свою красотку-жену. Наталья была в длинном платье и с впечатляющим декольте. Танцор снимал супругу, пока Татаринцева смущалась.

"Хорошо вернуться домой к любимой", - написал Евгений Кот.

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