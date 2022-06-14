Популярная украинская певица Оля Полякова, которая с начала войны вывезла детей во Францию, продолжает активно путешествовать и давать концерты в поддержку украинцев. Также певица успевает общаться с коллегами и периодически делится интересными кадрами.

Супруга Ольге пришлось оставить, так как мужчин на данный момент не выпускают из страны из-за военного положения. Поэтому пара не виделась уже несколько недель. В своих интервью Полякова не раз подмечала, что пока что не планирует возвращаться домой.

Во время активных гастролей Полякова встретилась с коллегой:

"С суперзвездой Грузии! Анри Джохадзе!" - порадовала Полякова зажигательным кадром.

Ольга выступает в более скромных образах, чтобы не привлекать внимание фигурой. Больше акцент звезда сменила именно на выступление.

«Выдержать это невозможно, мы рыдали все рядом. Оля Полякова, спасибо за чуткость, сердечность, поддержку! Это чрезвычайно важно чувствовать присутствие единомышленников, когда мы так далеко от дома!» - поделилась одна из поклонниц впечатлениями после концерта.

Сама Полякова представила кадры в Инстаграм после выступления.

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