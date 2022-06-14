Известный украинский телеведущий Юрий Горбунов вместе с женой Екатериной Осадчей активно поддерживают Украину в борьбе против путинской агрессии.

Сейчас Горбунов нашел себе новую работу. На своей странице в Instagram он рассказал, что стал ведущим утреннего шоу вместе с Русланом Сеничкиным и Людмилой Барбир.

"Мой первый "Сніданок" в качестве третьего ведущего! В замечательной компании Руслана и Людмилы!! Утренняя программа, будто мои телевизионные истоки!! Думал, что это уже история! Но нынешняя жизнь подбрасывает интересные вызовы!! Так что, будем периодически видеться!! Спасибо друзья за поддержку!", - написал Горбунов.

Его коллега, телеведущая Маричка Падалко в комментариях удивилась такой новости и написала "Гм)))".

Отметим, у Горбунова значительный опыт ведения утренних шоу. Еще в 2000 году он начал работать на Новом канале, где был ведущим программы «Подъем» вместе с Марией Ефросининой. В 2006 Юрий пришел на телеканал «1+1», где с Маричкой Падалко начал вести «Сніданок».

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