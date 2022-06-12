Как пишет Politeka.net, Ксения Мишина - известная украинская актриса, которая переехала в Бельгию на погода из-за специальных съемок в новом сериале. Теперь, находясь вне дома, звезда поддерживает свою страну так, как может.
«Друзья! Мы, украинские актеры, собрались вместе, чтобы помочь нашим Вооруженным Силам и украинцам, которые сейчас в этом нуждаются. И чтобы сделать это наиболее эффективно, мы устроили актерский благотворительный аукцион @act_lots
Мы будем выставлять свои лоты на аукцион… Под каждым лотом будет отмечена стартовая цена и сумма минимальной ставки. Лот выигрывает тот, кто предложит самую большую сумму в комментариях. И уже завтра я выставлю свой 🙏🏻» - пишет Мишина.
Она напоминает, что вырученные средства артисты отправят на помощь нуждающимся, есть срочная потребность в 5 каретах скорой помощи и артисты хотят закрыть данный вопрос вместе.
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Ранее на своей странице в Instagram звезда разместила кадры со своим однокурсником: видео, которые он отправляет ей с передовой, а также совместное архивное фото, сделанное в 2010 году.
Напомним, Ксения Мишина позволила заглянуть к себе в душ, эффектные кадры.
А еще Politeka сообщала, что "Холостячка" Мишина рассказала, как не дать себе расклеиться при болезни.
Также Politeka сообщала, что "Холостячка" Ксения Мишина за границей встревожила внешним видом.