Как сообщает Politeka.net, украинская певица Оля Цибульская призвала украинцев помочь благотворительному фонду Сергея Притулы отправить рашистов поскорее на концерт Кобзона. С таким обращением она выступила на своей странице Инстаграм в сториз.

Оля Цибульская отметила, что каждый украинец может купить виртуальный билет за 50 гривен по ссылке, чтобы отправить оккупанта к Кобзону. Все вырученные деньги будут перечислены в Благотворительный фонд, для того, чтобы помочь нашим защитникам и защитницам вернуться домой целыми и невредимыми, пока оккупанты будут пылать на концерте у Кобзона.

"Приглашаем всех оккупантов на концерт Кобзона. Вы можете повесить билетик оккупанту, чтобы он быстрее туда попал. Потому что, чем быстрее они там, тем быстрее мы тут отметим свою победу. Давайте поможем им попасть в ад", - призвала певица.

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