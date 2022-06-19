Как пишет Politeka.net, Эктор Хименес-Браво - известный украинский и канадский ресторатор, а также звезда "Мастер Шеф". Звезда также активно ведет страничку в Инстаграм, где делится многим интересным, а в этот раз рассказал рецепт шницеля из свинины.
На видео Эктор рассказал, как приготовить вкусноту, а в посте опубликовал все ингредиенты, которые необходимы для блюда.
Фанаты сразу начали обсуждать рецепт Эктора:
"А я делаю и думаю что это отбивные, так называем дома. А это шницель?", "Спасибо за рецепт", "Очень вкусно смотрится!!!! И сразу захотелось сделать. Спасибо Эктор!!!", "Вкусно смотрится. А сколько нужно жарить мясо на сковороде? Ибо оно тоненькое…", "Очень интересно привычные овощи с апельсином, обязательно попробуем. Спасибо!", "Я так годами готовлю для семьи шницели, единственное до чего не додумалось это апельсин в салат добавить, надо будет попробовать".
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