Как пишет Politeka.net, в Инстаграм у Моники Беллуччи несколько раз появлялись интригующие кадры в рамках специальной фотосессии для модного дома. Причем звезда даже сменила цвет волос и прическу.

А недавно 57-летнюю Беллуччи заметили во время прогулки уже в знаком ей образе - классическом черном костюме и белой рубашке. Более того, с распущенными волосами знаменитость выглядела достаточно молодого и ухожено.

Ранее Моника отметила, что не желает пользоваться уколами красоты, чтобы выглядеть лучше. Артистка желает оставить уже заметные морщины, чтобы показать: так тоже можно быть красивой.

Также пару дней назад Беллуччи похвасталась трендовым образом и белоснежными волнистыми локонами.

"Моника Белуччи скользнула в образ Аниты Экберг, эффектной героини «Сладкой жизни» Феллини. Культовая сцена, где она купается в фонтане Треви, принесла ей известность, но стала ее тюрьмой", — говорит "латинская бомба" в эксклюзивном интервью.

Напомним, что Моника Беллуччи в обтягивающем платье впечатлила формами: "Все средства хороши".

Также Politeka сообщала, что Моника Беллуччи в обтягивающем платье приковала взгляды к себе: «Фигура мечты».

А еще Politeka сообщала, что Моника Беллуччи в платье с вырезом козырнула прелестями: "Как на портрете".