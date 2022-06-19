Известный шеф-повар рассказал, что собрался снова уехать из Украины, и на это есть важная причина.

Популярный украинский шеф-повар и победитель шоу "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко, который недавно получил престижную премию, как лучший фут-блогер, часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз повар выложил милое фото, а в подписи к нему рассказал, что снова собирается выехать за границу с важной миссией.

На новой фотографии Евгений запечатлен, сидя в поезде, он выглядит очень серьезным и сосредоточенным, а в руках держит книгу. Перед камерой он появился в светлых джинсах и яркой футболке с узором вышивки, которая ранее получила много комплиментов от фанатов.

В подписи к публикации Клопотенко рассказал, что собирается снова покинуть Украину: "Хотел быть поваром, пошел в университет на факультет гостиничного менеджмента, а приняли на факультет международных экономических отношений. Где-то примерно вокруг этих вещей моя жизнь проходит. Снова нужно ехать проматывать Украину, чтобы Запад не забывал, что у нас война. Через еду это тоже можно делать довольно эффективно. И снова понимаю, что Укрзалізниця – это любовь, сразу после ВСУ и семьи. Цьом".

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