На своей странице в Instagram артистка разместила фото со своим отчимом Алексеем, который ушел из жизни в 2017 году, и рассказала, как много он для нее сделал.

"У меня было два папы – и я этим всегда очень гордилась! Обоих пап люблю и обоим благодарна, но этот пост о папе Лёше, которого уже нет рядом со мной…Не будучи моим родным отцом, он часами ждал меня под музыкальной школой, возил меня на вокальные конкурсы, записывал концерты разных артистов, чтобы я могла потом пересматривать их и учиться петь и выступать, он научил меня позировать, потому что любил фотографировать меня, он показал мне огромное количество классных украинских песен – и одной из наших с ним любимых была «Росте черешня в мами на городі» Анатолия Горчинского… Папа, я всё помню и ценю❤️", — рассказала Надя Дорофеева.

Украинцы в комментариях поддержали певицу:

"Он тобой очень гордится 🥺";

"Надюша, мы с тобой";

"Очень трогательно";

"У меня слезы наворачиваются на глазах от прочитанного";

"Надюша, я очень хорошо помню твоего папу Лешу. Как он на всех концертах был с тобой, везде ездил, везде тебя возил. У него был такой мягкий и добрый тембр голоса. Он был замечательным человеком и прекрасным папой для тебя";

"Такие мужчины большая редкость...низкий поклон".

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