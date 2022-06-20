Как пишет Politeka.net, Анна Богдан - участница шоу "Холостяк" с Михаилом Завивако. Девушке удалось победить на проекте и пара долгое время встречалась, но недавно стало известно, что Анна и Михаил больше не вместе. При этом Богдан заинтриговала кадрами с кошкой Заливако, которая с ней спала. А в новых сторис Анна решила поделится своими мыслями по поводу предположений фанатов.
"Вчера у вас настолько много было разных мыслей на счет того, что я вам хочу рассказать", - начала Анна.
"Большинство из вас думают, что я помирилась с Мишей, или беременна, или у меня новые отношения", - продолжила Богдан, показывая различные предположения фанатов.
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"Но из многих ответов нашлась только одна девушка, которая все жаки угадала...", - написала Анна, намекая, что версии о беременности и возращение к Михаилу не верны.
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