Как пишет Politeka.net, Анна Богдан - победительница "Холостяка" с Михаилом Заливако. Пара после проекта встречалась больше года, а недавно стало известно, что они больше не вместе. Но Анна благодаря проекту стала довольно успешным блогером. А в этот раз Богдан решила рассказать, на какие кардинальные перемены пошла после расставания с Михаилом, поделившись новыми сторис.

Сначала Анна заинтриговала фанатов переменами, предложив угадать. Но фанаты думали, что она беременна или вернулась к Заливако. А некоторые предполагали, что девушка нашла новые отношения.

"Но из многих ответов нашлась одна девушка, которая все ж таки угадала...", - написала Анна.

"Каре?", - написала девушка.

"С этой мыслью я ходила 2 года. Делать или не делать, подойдет мне каре или нет. И как только я приехала в Киев, сразу пошла к мастеру", - написала Богдан.

"Часто бывает, когда девушка расстается с парнем, сразу что-то делает со своими волосами. У меня это в первый раз так", - продолжила Анна.

Напомним, победительница "Холостяка" Богдан показала, что отобрала у Заливако после расставания

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