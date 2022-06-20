Как пишет Politeka.net, Оля Цибульская - известная украинская певица и кума солиста группы Дзидзьо Михаила Хомы. Звезда занимается творчеством, но не забывает и о блоге в Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным. А в этот раз Оля решила рассказать о походе в СПА вместе с сыном Нестором.
"Такое увидели в СПА, что забрала ребенка. Ему еще рано", - написала Оля.
"Мы в бассейне, были только что в СПА, и вышли, потому что с нами Нестор. Там две очень молодые и очень красивые девушки делали очень откровенные фотки в стиле "Очень хочу замуж". Ибо просто очень хочу. Я не осуждаю вообще, каждый имеет право на какие-либо фото, на любое поведение, просто что ребенок с нами. Наверное не в том месте и нее в то время. Но у меня в первую очередь вопрос к себе. Почему я покрасела?", - спросила Оля.
"Вот и возможность увидеть лицо Путина": Макрона и Шольца привезли на руины Ирпеня, видео
"Мы должны подготовиться": в НАТО заговорили о помощи Украине с освобождением Донбасса
Новая трагедия на месте ракетного удара на Днепропетровщине, что известно о жертвах и пострадавших: детали ЧП
Борис Джонсон назвал союзникам четыре шага, которые спасут Украину: "путин перешел к..."
Дочь Кошевого из "Квартал 95" показала, какой роковой красоткой растет: "Невероятно"
Напомним, кума Дзидзьо Цибульская высказалась о переносе Евровидения в Британию
А еще Politeka сообщала, что Цибульская рассказала, как украинцам отправить оккупантов на концерт к Кобзону
Также Politteka писала, что Цибульская разоткровенничалась о своем большом страхе