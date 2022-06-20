Кума солиста группы Дзидзьо Михаила Хомы певица Оля Цибульская рассказала, какие неожиданные вещи она увидела в СПА, когда ходила туда с сыном.

Как пишет Politeka.net, Оля Цибульская - известная украинская певица и кума солиста группы Дзидзьо Михаила Хомы. Звезда занимается творчеством, но не забывает и о блоге в Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным. А в этот раз Оля решила рассказать о походе в СПА вместе с сыном Нестором.

"Такое увидели в СПА, что забрала ребенка. Ему еще рано", - написала Оля.

"Мы в бассейне, были только что в СПА, и вышли, потому что с нами Нестор. Там две очень молодые и очень красивые девушки делали очень откровенные фотки в стиле "Очень хочу замуж". Ибо просто очень хочу. Я не осуждаю вообще, каждый имеет право на какие-либо фото, на любое поведение, просто что ребенок с нами. Наверное не в том месте и нее в то время. Но у меня в первую очередь вопрос к себе. Почему я покрасела?", - спросила Оля.

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