Семья встретила полномасштабное вторжение на 9 этаже как раз с той стороны, с которой оно началось.

Как сообщает Politeka.net, актер студии "Квартал 95" Евгений Кошевой в интервью программе "Зірковий шлях" рассказал о том, где его застала война. Из Киева он не уехал и некоторое время жил с семьей на подземном паркинге и порядка 38 дней спал в машине с детьми и близкими родственниками.

Семья легла где-то в час ночи. Евгений Кошевой через несколько часов проснулся от звонка Степы Казанина, который говорил о звуках взрывов. Сначала Кошевой не поверил, ведь в их районе еще ничего не было слышно. Но потом раздались звонки от других друзей, тогда он поверил - началась война.

Он вспомнил, что первые 15 секунд его дочери и жена начали кричать, им было жутко и страшно. Потом они собрались и поехали за мамой, потому что у них дом в стороне Борисполя.

Также Евгений Кошевой отметил, что семья встретила полномасштабное вторжение на 9 этаже как раз с той стороны, с которой оно началось. И добавил, что они сидели больше месяца в бомбоубежище.

"38 дней мы просидели в бомбоубежище. В укрытии. Девочки где-то по двое суток даже не выходили, потому что Серафима очень боялась. Варя день на 15 сказала, что я уже не могу, я хочу поспать в кровати. А мы просто загнали две машины в паркинг и там мамы с тремя собаками спали в одной машине", – рассказал Евгений Кошевой.



Напомним, Кошевой из "Квартал 95" показал, как сейчас выглядит его младшая дочка.

Как Politeka сообщала, Кошевой из "Квартал 95" разочаровал украинцев после поездки в Харьков.

Также Politeka писала, что Кошевой рассказал об истериках детей из-за постоянных взрывов.