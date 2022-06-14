Как сообщает Politeka.net, актер студии "Квартал 95" Евгений Кошевой в интервью программе "Зірковий шлях" рассказал, почему не выехал из страны, несмотря на российскую войну.

По словам звезды, ему некуда ехать, ведь здесь его дом и именно в Украине Евгений Кошевой строил свою карьеру.

"А куда мне ехать? Я дома! Я родился в этой стране, я пожил на Донбассе, учился на Донбассе, переехал в столицу. Я что, зря работал на квартиры, машины, строил дом? Куда мне ехать, это же мой дом. Президент здесь, его друзья никуда не выезжали, и их душевное состояние немного улучшается, они успокаиваются. Но до первого прилета", - заявил Кошевой.

Кроме того, Евгений Кошевой рассказал, что изменилось его мировосприятие в последнее время.

"К некоторым вещам я начал относиться более подробно. Начал ценить то, что раньше не ценил. Я не могу сказать, что я стал большим патриотом, потому что я и был патриотом", - сказал артист.

Напомним, Кошевой из "Квартал 95" показал, как сейчас выглядит его младшая дочка.

Как Politeka сообщала, Кошевой из "Квартал 95" признался, как война изменила жизнь его семьи.

Также Politeka писала, что Кошевой рассказал об истериках детей из-за постоянных взрывов.