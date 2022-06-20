Как пишет Politeka.net, Даша Квиткова - участница проекта "Холостяк" с Никитой Добрыниным. Девушка победила в проекте, после чего пара некоторое время встречалась, а потом и вовсе женилась. А в прошлом году Даша родила Никите первенца - сына Льва. Сейчас жена Добрынина отправилась на отдых в Хорватию, прихватив с собой сына. Никита при этом остался дома. Даша на новых кадрах в Инстаграм решила показать, какой ужас с ней произошел во время отдыха.
Звезда перед зеркалом развернулась спиной, спустила купальник и показала, как у нее сгорела спина.
"Но там, где тело не сгорело, а конкретно сгорело, полоска конечно есть", - написала Даша, отмечая, что у нее специальный купальник, который должен пропускать загар.
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Напомним, жена "Холостяка" Добрынина насмешила обращением к мужу с курорта
А еще Politeka сообщала, что жена "Холостяка" Добрынина показала, как наслаждается отдыхом с сыном в Хорватии
Также Politeka писала, что жена "Холостяка" Добрынина честно показала, какой была во время беременности и до похудения