Жена "Холостяка" Никиты Добрынина Даша Квиткова показала, что произошло с ее спиной на отдыхе в Хорватии.

Как пишет Politeka.net, Даша Квиткова - участница проекта "Холостяк" с Никитой Добрыниным. Девушка победила в проекте, после чего пара некоторое время встречалась, а потом и вовсе женилась. А в прошлом году Даша родила Никите первенца - сына Льва. Сейчас жена Добрынина отправилась на отдых в Хорватию, прихватив с собой сына. Никита при этом остался дома. Даша на новых кадрах в Инстаграм решила показать, какой ужас с ней произошел во время отдыха.

Звезда перед зеркалом развернулась спиной, спустила купальник и показала, как у нее сгорела спина.

"Но там, где тело не сгорело, а конкретно сгорело, полоска конечно есть", - написала Даша, отмечая, что у нее специальный купальник, который должен пропускать загар.

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