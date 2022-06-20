Как сообщает Politeka.net, певец Дмитрий Монатик дал первое интервью с начала российского вторжения. Беседу артиста записали в Варшаве сразу после одного из его благотворительных концертов. В программе "Зірковий шлях" артист рассказал о многом, но нарвался на критику.

В частности на официальной странице Инстаграм появился кусочек из видео, на котором певец рассказывает, как его сыновья реагируют на вынужденный выезд за границу.

"Так же как и каждый родитель, каждая мама, мы не можем вернуться. Они не могут вернуться, потому что там стреляют, там умирают люди. Потому что российские власти развязали войну. Они это понимают", - рассказал Дмитрий Монатик.

В комментариях под публикацией подписчики артиста осуждают его за нежелание возвращаться в Украину: "А Тополя воюет, имея троих детей!", "Интереснее бы было как сыновья реагируют на войну не за границей... а отец каким образом там...?", "Мама пусть остается, а тебе уже давно пора сюда... Не так ли? А потом приедете и будете себя в грудь бить какие вы патриоты", "Пацаны молодые гибнут, а этот разговоры разговаривает, герой в кавычках".

Напомним, что Монатик вспомнил, как проводил время с сыновьями до войны.

Как сообщала Politeka, Монатик дал первое интервью за три месяца, разгневав украинцев.

Также Politeka писала, что Монатик в Ирландии дал благотворительный концерт и разозлил украинцев.