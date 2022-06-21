Исполнительница Камалия, которую называют самой богатой певицей Украины, обратилась к Народному и Заслуженному артисту Украины Павлу Зиброву.

Как пишет Politeka.net, Камалия - известная украинская исполнительница. Звезду называют самой богатой певицей Украины, так как она замужем за пакистанским миллиардером Мохаммадом Захуром. Певица активно занимается творчеством и помощью Украине в это тяжелое время. Не забывает Камалия и об Инстаграм, где в этот раз обралась к Народному и Заслуженном артисту Украины Павлу Зиброву.

"Паша, дорогой, поздравляю с юбилеем! Здоровья, счастья, семейного благополучия! Желаю тебе спеть еще много прекрасных песен в нашей мирной, цветущей Украине! Очень соскучилась, надеюсь на скорую встречу", - написала Камалия.

Зибров сразу же ответил на поздравления: "Спасибо за теплые слова, солнышко! До свидания! До скорой встречи!".

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