Как пишет Politeka.net, Камалия - известная украинская исполнительница. Звезду называют самой богатой певицей Украины, так как она замужем за пакистанским миллиардером Мохаммадом Захуром. Певица активно занимается творчеством и помощью Украине в это тяжелое время. Не забывает Камалия и об Инстаграм, где в этот раз обралась к Народному и Заслуженном артисту Украины Павлу Зиброву.
"Паша, дорогой, поздравляю с юбилеем! Здоровья, счастья, семейного благополучия! Желаю тебе спеть еще много прекрасных песен в нашей мирной, цветущей Украине! Очень соскучилась, надеюсь на скорую встречу", - написала Камалия.
Зибров сразу же ответил на поздравления: "Спасибо за теплые слова, солнышко! До свидания! До скорой встречи!".
"Вот и возможность увидеть лицо Путина": Макрона и Шольца привезли на руины Ирпеня, видео
В СНБО срочно предупредили украинцев об особой опасности 22 июня: "Именно в этот день..."
Бесплатная растаможка отменяется: Рада приняла важный закон, что изменится уже с 1 июля
Маршрутка с людьми перевернулась на трассе Одесса-Рени: пострадавших увозят "скорые"
"Космическая": внучка Ротару в блестящем образе затмила вид на Лос-Анджелес, бабушка оценила
Напомним, самая богатая певица Украины в роскошной вышиванке спела на английском языке
А еще Politeka сообщала, что самая богатая певица Украины показала мужа и детей после трех месяцев войны
Также Politeka писала, что самая богатая певица Украины сквозь слезы показала, чем сейчас занимается