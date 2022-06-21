Актеры студии "Квартал 95", которые объединили вокруг себя многих украинских звезд шоу-бизнеса, сейчас вместе гастролируют по Европе в рамках благотворительного тура в поддержку Украины "Жизнь Победит/Life Will Win". Так, на днях артисты выступили в итальянской Флоренции, а видео с концерта опубликовали на странице студии в Instagram.

Как видно в ролике, на выступление "Квартал 95" пришло очень много людей. Среди зрителей концерта, судя по всему было очень много украинцев, которые пришли на выступление с украинской символикой, в вышиванках и с флагами Украины.

В подписи к публикации рассказали об этом мероприятии: "Сегодня во Флоренции состоится восьмой концерт нашего благотворительного тура "Жизнь Победит/Life Will Win". За эти дни Европа объединилась вокруг Украины и украинцев, стала нашим голосом, глазами и слезами. Пела, танцевала вместе с нами и делала благотворительные взносы в помощь украинской медицине. Мы невероятно благодарны каждому городу и каждому десятку тысяч зрителей за поддержку. Ведь мир не должен забывать об ужасной войне в самом центре Европы, которая происходит прямо сейчас!

Поэтому приходите сегодня в 21:00 в Anfiteatro Ernesto De Pascale, соединяйтесь ради независимого и свободного будущего не только для Украины, но и для всей Европы! Но обязательно приобщайтесь к сбору средств на закупку рентген-прозрачных операционных столов для украинских больниц по ссылке в профиле".

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