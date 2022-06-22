Как пишет Politeka.net, Оля Мартыновская - известная украинская шеф-повар, которая работает в ресторане Парижа. Также знаменитость судит проект "Мастер Шеф" и ведет блог в Инстаграм. А после начала войны Ольга занялась написанием книжек об украинской кухне, а также благотворительными вечерами, где собирает деньги на помощь Украине. Сейчас Мартыновская находится в Праге, но собралась в еще одну столицу, о чем рассказала в новых сторис.

"Движемся дальше в Париж", - написала Мартыновская и показала свою дочь Веру.

"А Париж будет особенным", - продолжила интриговать Ольга, поделившись еще одним снимком дочери.

Как можно понять, в Париже тоже будет благотворительный ужин, куда приедет и Владимир Ярославский, а также певица Тина Кароль.

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