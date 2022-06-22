Известная актриса и жена музыканта поделилась кадром с сыном и дочкой, которые здорово подросли за последнее время.

Красотка-жена популярная украинского музыканта Сергея Бабкина Снежана, которая вместе с детьми сейчас живет за границей, часто делится с поклонниками подробностями своей жизни в Instagram. Так, в этот раз звездная красотка выложила в своем микроблоге очаровательное фото с повзрослевшими старшими детьми – Артуром и Веселиной.

На фотографии дочка и сын Сергея Бабкина запечатлены, стоя на улице, на прогулку они вышли в стильных образах. Веселина позирует в коротких джинсовых шортах и топе, поверх которого она накинула черную кофту оверсайз. Артур тоже на стиле – в коричневых шортах и белой футболке, поверх которой похожая темная кофта. При этом и парень, и девушка очень похожи на своих звездных родителей.

В подписи к публикации Снежана Бабкина написала: "Мои, такие взрослые уже, красавчики". Поклонники не прошли мимо и принялись активно комментировать новое фото на странице жены музыканта: "Мои хорошие! Такие красивые, стройные, светлые, добрые. Привет от меня большой", "Классные", "Обожаю", "Красивые".

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