Как сообщает Politeka.net, солистка украинской музыкальной группы KAZKA Александра Зарицкая дает один благотворительный концерт за другим. Сейчас группа находится в Праге, где будет давать концерт, чтобы поддержать украинских детей, пострадавших от войны.

Певица поделилась памятными воспоминаниями о прошлом концерте, который давала в Праге. В ее памяти запечатлелся один эпизод, когда на сцену выбежала маленькая девочка с желто-голубым флажком в руках, она энергично пританцовывала и подпевала. Девушка показала памятное видео.

"Эта маленькая смелая девочка для меня - как символ нашей сильной страны и нашего будущего! Очень хочется уберечь нашу страну и наших детей. Они заслуживают мирной, безопасной жизни. За ними - будущее!", - призналась Александра Зарицкая.

Цель нового концерта - поддержать украинских детей, пострадавших от войны. Все собранные средства будут переданы на приобретение медицинского оборудования и лекарств для украинских больниц, в которые попадают травмированные дети из самых горячих точек.

Напомним, солистка KAZKA Зарицкая показала, чего она лишилась из-за оккупантов.

Как сообщала Politeka, солистка KAZKA Зарицкая по примеру Никитюк порадовала украинцев.

Также Politeka писала, солистка KAZKA Зарицкая обратилась к украинцам, улетев в США.