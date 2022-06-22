Как сообщает Politeka.net, солистка украинской музыкальной группы KAZKA Александра Зарицкая дает один благотворительный концерт за другим. Сейчас группа находится в Праге, где будет давать концерт, чтобы поддержать украинских детей, пострадавших от войны.
Певица поделилась памятными воспоминаниями о прошлом концерте, который давала в Праге. В ее памяти запечатлелся один эпизод, когда на сцену выбежала маленькая девочка с желто-голубым флажком в руках, она энергично пританцовывала и подпевала. Девушка показала памятное видео.
"Эта маленькая смелая девочка для меня - как символ нашей сильной страны и нашего будущего! Очень хочется уберечь нашу страну и наших детей. Они заслуживают мирной, безопасной жизни. За ними - будущее!", - призналась Александра Зарицкая.
Цель нового концерта - поддержать украинских детей, пострадавших от войны. Все собранные средства будут переданы на приобретение медицинского оборудования и лекарств для украинских больниц, в которые попадают травмированные дети из самых горячих точек.
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Напомним, солистка KAZKA Зарицкая показала, чего она лишилась из-за оккупантов.
Как сообщала Politeka, солистка KAZKA Зарицкая по примеру Никитюк порадовала украинцев.
Также Politeka писала, солистка KAZKA Зарицкая обратилась к украинцам, улетев в США.